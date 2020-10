"Piace molto al centrodestra". Palombelli, indiscreto e bomba politica: "Sarebbe il nome giusto" (Di sabato 10 ottobre 2020) "Piace sempre di più al su pubblico, anche a quello di centrodestra". Sul Tempo l'indiscreto su Barbara Palombelli, conduttrice di Forum e di Stasera Italia, assume un colore (politico) molto particolare. A colpire, spiega il quotidiano romano, i suoi "appelli alla unità nazionale", così come il "disappunto verso certe strategie messe in atto dal governo Conte" su reddito di cittadinanza ("Solo il lavoro dà dignità agli italiani") e gestione dell'emergenza coronavirus ("La confusione genera paura"). Proprio la promozione bipartisan della Palombelli, suggerisce il Tempo, rappresenterebbe l'asso nella manica per una possibile ri-candidatura a sindaco di Roma di suo marito, Francesco Rutelli, già alla guida della ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 ottobre 2020) "sempre di più al su pubblico, anche a quello di". Sul Tempo l'su Barbara, conduttrice di Forum e di Stasera Italia, assume un colore (politico)particolare. A colpire, spiega il quotidiano romano, i suoi "appelli alla unità nazionale", così come il "disappunto verso certe strategie messe in atto dal governo Conte" su reddito di cittadinanza ("Solo il lavoro dà dignità agli italiani") e gestione dell'emergenza coronavirus ("La confusione genera paura"). Proprio la promozione bipartisan della, suggerisce il Tempo, rappresenterebbe l'asso nella manica per una possibile ri-candidatura a sindaco di Roma di suo marito, Francesco Rutelli, già alla guida della ...

RadioItalia : Vi piace 'Latina' di @MarroneEmma ? A noi molto! - utini19 : @VirnaBalanzin Anche al mio cane piace molto quel rumore. - lizziemcgayire : @danwarx si non mi piace molto ma ogni tanto la mangio la Nut*lla - taekooksottona : ammetto che oltre al ritornello la coreografia di lovesick girls non mi piace molto perché i passi sembrano quelli… - keidishhh1 : @PAZZESK4 Io odio la gente che non è che non mi piace molto -

Ultime Notizie dalla rete : Piace molto LE MANS MOTO 3, FENATI: "CIRCUITO SPECIALE, MI PIACE MOLTO" - AscoliNotizie24 - Agenzia Fotospot - Ascolinotizie24 Nadal: “Non si va in finale senza soffrire. Djokovic? Uno degli avversari più duri, arriva in fondo ogni volta”

Ma anche con gli altri abbiamo un ottimo rapporto, visto che tra l’altro ci vediamo quasi tutte le settimane. Poi mi piace molto la NBA. Ma sinceramente non è che guardi tanto tennis in TV. Dunque un ...

Djokovic: “Nadal il mio più grande rivale. Le condizioni pesanti mi avvantaggiano”

Penso che mi possa aiutare il fatto che la palla non rimbalzi alta sopra la spalla come piace a lui”, ha sottolineato. “Sarà interessante capire come si svilupperà il match. La temperatura sarà un ...

Ma anche con gli altri abbiamo un ottimo rapporto, visto che tra l’altro ci vediamo quasi tutte le settimane. Poi mi piace molto la NBA. Ma sinceramente non è che guardi tanto tennis in TV. Dunque un ...Penso che mi possa aiutare il fatto che la palla non rimbalzi alta sopra la spalla come piace a lui”, ha sottolineato. “Sarà interessante capire come si svilupperà il match. La temperatura sarà un ...