Petrolio | dopo 10 giorni in Norvegia stop sciopero

Roma, 10 ott. (Adnkronos) - dopo dieci giorno di sciopero si è concluso lo sciopero nel settore petrolifero e del gas. dopo l'accordo che è stato raggiunto e annunciato ieri dall'Associazione norvegese di Petrolio e di gas, la produzione di greggio e di gas dovrebbe ora tornare alla normalità. "Un accordo è stato raggiunto venerdì", annuncia sul proprio sito internet l'associazione spiegando che l'intesa comporterà un aumento di stipendio di circa 432 euro (4.700 corone norvegesi).

