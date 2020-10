Pericolosamente incompetente | rivista medica statunitense critica l’amministrazione Trump per la risposta COVID-19

Leggi su improntaunika

(Di sabato 10 ottobre 2020) Redazione Un graffiante editoriale del prestigioso New England Journal of Medicine (NEJM) afferma che la nuova pandemia di coronavirus ha messo in evidenza molte criticità nel gestire l’emergenza da parte dell’attuale amministrazionee che “i nostri leader hanno fallito quel test”. “Perché gli Stati Uniti hanno gestito così male questa pandemia?” chiede l’editoriale , firmato da 35 …l’amministrazioneper la-19 Impronta Unika.