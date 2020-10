Pedopornografia online | scoperta una rete di scambio di foto e video di abusi su minori tra l’Italia e l’estero | 20 denunciati – Il video

Leggi su open.online

(Di sabato 10 ottobre 2020) Immagini disessuali su, anche neonati, alcuni dei quali vittime di pratiche di sadismo. Questi i contenuti pedopornografici che rimbalzavano sui servizi di messaggistica crittografata dove arrivavano da sistemi anonimi come Tor e Vpn, sui quali venivano catalogati in base all’età, il sesso e l’etnia dei. Tre persone sono state arrestate in flagranza per detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico e istigazione a pratiche di pedofilia, altre 17 sono state denunciate, mentre numerosi stranieri sono stati segnalati alle autorità degli Stati di appartenenza. Questo il bilancio dell’operazione di Polizia “Scacco matto” contro lacondotta da Nord a Sud Italia e in diverse città straniere. Polizia ...