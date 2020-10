PD-M5S a Villaricca | Rosario Albano | “Candidato sindaco? Io disponibile”

Leggi su teleclubitalia

(Di sabato 10 ottobre 2020). Dopo gli ottimi risultati di Giugliano e Pomigliano, l’alleanza Giallorossa potrebbe approdare anche a, per l’appuntamento elettorale delle amministrative previsto per la prossima primavera, riproponendo lo scenario di coalizione della vicina Giugliano. Ad annunciarlo è il consigliere di minoranzadopo il via libera ottenuto dai vertici a Roma: “Ma il nome … L'articolo PD-M5S a: “Candidato? Io disponibile” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.