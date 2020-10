Pavia: da 4 anni era ricercato per atti sessuali con minorenni, arrestato (Di sabato 10 ottobre 2020) Milano, 10 ott. (Adnkronos) - I carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Vigevano (Pavia) hanno arrestato un 56enne di origine peruviana ricercato da 4 anni. L'uomo viaggiava da solo in auto e alla vista delle divise ha tentato di cambiare direzione di marcia. Attraverso una verifica alla banca dati, risultava a suo carico un provvedimento di cattura emesso dalla procura di Livorno nel 2016, per il reato di atti sessuali con minorenni, commessi in quella provincia, a quell'epoca. Il fermato, terminate le formalità di rito, è stato condotto presso la casa di reclusione di Vigevano, a disposizione dell'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento restrittivo. Leggi su iltempo (Di sabato 10 ottobre 2020) Milano, 10 ott. (Adnkronos) - I carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Vigevano () hannoun 56enne di origine peruvianada 4. L'uomo viaggiava da solo in auto e alla vista delle divise ha tentato di cambiare direzione di marcia. Attraverso una verifica alla banca dati, risultava a suo carico un provvedimento di cattura emesso dalla procura di Livorno nel 2016, per il reato dicon, commessi in quella provincia, a quell'epoca. Il fermato, terminate le formalità di rito, è stato condotto presso la casa di reclusione di Vigevano, a disposizione dell'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento restrittivo.

