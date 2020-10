Palermo-Avellino, Boscaglia vs Braglia: al “Barbera” sfida tra maghi della promozione (Di sabato 10 ottobre 2020) "Boscaglia-Braglia, sfida fra maghi della promozione".Titola così l'edizione odierna del 'Giornale di Sicilia', che punta i riflettori sulla gara tra Palermo e Avellino, in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera". Il tecnico rosanero, nel corso della sua carriera, è riuscito a conquistare due promozioni in Serie B, mentre Piero Braglia quattro. "La differenza di fondo sta nelle modalità di ottenimento delle promozioni", si legge.Boscaglia, infatti, su tre campionati di Serie C disputati, ha chiuso in vetta alla classifica per ben due volte, arrivando secondo da esordiente col Trapani e guidando i granata fino alla finale playoff persa poi contro il ... Leggi su mediagol (Di sabato 10 ottobre 2020) "fra".Titola così l'edizione odierna del 'Giornale di Sicilia', che punta i riflettori sulla gara tra, in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera". Il tecnico rosanero, nel corsosua carriera, è riuscito a conquistare due promozioni in Serie B, mentre Pieroquattro. "La differenza di fondo sta nelle modalità di ottenimento delle promozioni", si legge., infatti, su tre campionati di Serie C disputati, ha chiuso in vetta alla classifica per ben due volte, arrivando secondo da esordiente col Trapani e guidando i granata fino alla finale playoff persa poi contro il ...

