Palamara radiato dalla magistratura | “Loro sono peggio di me Mi cercavano fino a ieri”

Leggi su ilparagone

(Di sabato 10 ottobre 2020) Lucaè stato, rimosso dall’ordine giudiziario perché ha commesso illeciti disciplinari “di elevatissima gravità”. Perché è stato, lo ha detto la procura generale della Cassazione durante la requisitoria, “regista e organizzatore della strategia sulle nomine” dei vertici delle più importanti procure italiane. La decisione del collegio di Palazzo dei Marescialli è arrivata intorno alle 13. La procura generale della Cassazione ieri ha chiesto la sanzione più grave che la legge prevede per un magistrato. Il diretto interessato non ha parlato in aula, ma nel pomeriggio ha tenuto un intervento nella sede di Radio Radicale: “Porto e porterò sempre la toga nel cuore – ha detto – pago ...