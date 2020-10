Padre Maccalli: 'Ho pianto ascoltando campane in festa' (Di sabato 10 ottobre 2020) ANSA, - MILANO, 10 OTT - "Ho pianto sentendo le campane del Duomo di Crema". Lo ha detto Padre Gigi Maccalli, liberato due giorni fa in Mali, nel commosso messaggio vocale inviato al vescovo di Crema ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 10 ottobre 2020) ANSA, - MILANO, 10 OTT - "Hosentendo ledel Duomo di Crema". Lo ha dettoGigi, liberato due giorni fa in Mali, nel commosso messaggio vocale inviato al vescovo di Crema ...

