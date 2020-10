Ospedale pediatrico Giovanni XXIII a Bari, 12 medici e 8 infermieri durante l’orario di servizio organizzano una festa privata senza mascherina, il direttore generale Giovanni Migliore “comportamento inaccettabile” (Di sabato 10 ottobre 2020) La direzione Asl ha deciso, in base alle prove raccolte, di avviare un procedimento disciplinare nei confronti di 12 medici e 8 infermieri. I 12 medici e 8 infermieri hanno organizzato in un reparto dell’Ospedale una festa privata durante l’orario di servizio. I dipendenti che hanno partecipato alla festa sono stati identificati e la Direzione Aziendale dell’Ospedale ha deciso di trasmettere tutti gli atti alle autorità giudiziarie competenti. I 20 dipendenti hanno partecipato alla festa senza rispettare il distanziamento sociale e senza indossare la mascherina. Leggi su baritalianews (Di sabato 10 ottobre 2020) La direzione Asl ha deciso, in base alle prove raccolte, di avviare un procedimento disciplinare nei confronti di 12e 8. I 12e 8hanno organizzato in un reparto dell’unal’orario di. I dipendenti che hanno partecipato allasono stati identificati e la Direzione Aziendale dell’ha deciso di trasmettere tutti gli atti alle autorità giudiziarie competenti. I 20 dipendenti hanno partecipato allarispettare il distanziamento sociale eindossare la

