Oroscopo Branko oggi Sabato 10 ottobre 2020 | anticipazioni del giorno

(Di sabato 10 ottobre 2020) Ariete: riflettete sul futuro Un calo di energie rallenta ogni iniziativa: sotto tiro della Luna cambiate marcia passando dalla quarta alla… prima.Tenete a bada l’insofferenza alle regole e fate in modo chea parlare sia il buonsenso! Scontentezza sul fronte sentimentale.Vi sentite combattuti tra il desiderio di sentirvi amati e ammirati dal partner e il timore di non essere adeguati. Carichi, attivi pronti a dare un taglio a storie e amicizie sterili. Anche il lavoro chiama a modifiche importanti. Osate e riflettete sul futuro. Innumerevoli cambiamenti all’orizzonte. Giocate la vostra partita all’estero e se riuscite allontanatevi da tutte quelle persone e situazioni che vi hanno condotto ad avere poco stima in voi stessi.Mandi messaggi subliminali davvero chiari: quando chi ami entra nel tuo raggio visivo, il numero di battiti di ciglia ...