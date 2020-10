Ora è anche ufficiale: Marchionni nuovo tecnico del Foggia (Di sabato 10 ottobre 2020) Dopo la rottura con il tecnico Maiuri, il Foggia ha ufficializzato Marco Marchionni a conferma della notizia data ieri pomeriggio. L’ex esterno del Parma ha da poco intrapreso la carriera da allenatore con una breve parentesi come vice di Silvio Baldini a Carrara. Allo Zaccheria subito un test probante. Foto: Facebook Foggia L'articolo Ora è anche ufficiale: Marchionni nuovo tecnico del Foggia proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 10 ottobre 2020) Dopo la rottura con ilMaiuri, ilha ufficializzato Marcoa conferma della notizia data ieri pomeriggio. L’ex esterno del Parma ha da poco intrapreso la carriera da allenatore con una breve parentesi come vice di Silvio Baldini a Carrara. Allo Zaccheria subito un test probante. Foto: FacebookL'articolo Ora èdelproviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Ora anche L'arte pubblica di Hilario Isola a Guarene Artribune Coronavirus in Lombardia, oggi 1140 contagi e due morti: aumentano i ricoveri, i dati del bollettino

Sono oltre mille, 1140, i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia nella giornata di oggi, sabato 10 ottobre. Due i decessi registrati nelle ultime 24 ore, dunque il numero totale di morti ufficiali ...

Samassi, tra i casi positivi in paese ci sono anche alcuni minori e una persona è ricoverata in ospedale

Samassi, tra i casi positivi in paese ci sono anche alcuni minori e una persona è ricoverata in ospedale: nelle prossime ore potrebbero essere adottate nuove misure restrittive per arginare la diffusi ...

