Olanda | sono made in Italy i pannelli fotovoltaici per la missione spaziale Juic

Leonardo ha completato la produzione nello stabilimento di Nerviano (Milano) dei dieci pannelli fotovoltaici destinati alla missione Juice (JUpiter ICy moons Explorer), la più ambiziosa del programma spaziale Cosmic Vision dell'Agenzia spaziale Europea (Esa). Leonardo, spiega una nota, consegnerà i pannelli a Airbus Defence and Space Netherlands che si occuperà di sviluppare il sistema dei pannelli solari della sonda Juice, di cui Airbus è prime contractor. Con la realizzazione dei pannelli fotovoltaici, l'azienda italiana non solo conferma, ma supera il proprio primato tecnologico raggiunto con la missione Rosetta e arriva a realizzare ...

Sono autorizzati diecimila spettatori ... Si vedranno a Bergamo mercoledì sera, prima della sfida contro l’Olanda, ma per l’allenatore la questione è già finita. Il commissario tecnico cerca di ...

Verbania: oggi a Pallanza gli Europei di canottaggio

Partecipano equipaggi dalla Gran Bretagna (Cornovaglia) e, per la prima volta, dall’Olanda. La Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso schiera 3 equipaggi federali maschili e altrettanti ...

Partecipano equipaggi dalla Gran Bretagna (Cornovaglia) e, per la prima volta, dall'Olanda. La Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso schiera 3 equipaggi federali maschili e altrettanti ...