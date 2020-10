Oggi la beatificazione di Carlo Acutis patrono di Internet, il racconto della madre: “ecco cosa disse ad un medico prima di morire” (Di sabato 10 ottobre 2020) Si terrà Oggi la beatificazione di Carlo Acutis, 15enne morto nel 2016 per una leucemia fulminante. Carlo, patrono di Internet, sarà proclamato beato Oggi ad Assisi. In attesa della beatificazione, la madre Antonia Salzano ha raccontato suo figlio, le sue passioni e il suo cuore immenso. “prima di Carlo sarò andata a Messa tre volte, per la Comunione, la Cresima e il Matrimonio. Carlo è stato per me un salvatore, grazie a lui la mia fede è cresciuta. Oggi è un esempio anche per i miei due figli minori, i gemelli Michele e Francesca, nati quattro anni dopo la sua morte“, ha ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 10 ottobre 2020) Si terràladi, 15enne morto nel 2016 per una leucemia fulminante.di, sarà proclamato beatoad Assisi. In attesa, laAntonia Salzano ha raccontato suo figlio, le sue passioni e il suo cuore immenso. “disarò andata a Messa tre volte, per la Comunione, la Cresima e il Matrimonio.è stato per me un salvatore, grazie a lui la mia fede è cresciuta.è un esempio anche per i miei due figli minori, i gemelli Michele e Francesca, nati quattro anni dopo la sua morte“, ha ...

UTarsitano : RT @TV2000it: In occasione della Beatificazione del giovane #CarloAcutis oggi #10ottobre su #Tv2000 Santa Messa ore 16.30 dalla Basilica su… - caterinacorda1 : RT @TV2000it: In occasione della Beatificazione del giovane #CarloAcutis oggi #10ottobre su #Tv2000 Santa Messa ore 16.30 dalla Basilica su… - MariaAversano1 : RT @TV2000it: In occasione della Beatificazione del giovane #CarloAcutis oggi #10ottobre su #Tv2000 Santa Messa ore 16.30 dalla Basilica su… - pantanac : RT @TV2000it: In occasione della Beatificazione del giovane #CarloAcutis oggi #10ottobre su #Tv2000 Santa Messa ore 16.30 dalla Basilica su… - axelvassallo : RT @TV2000it: In occasione della Beatificazione del giovane #CarloAcutis oggi #10ottobre su #Tv2000 Santa Messa ore 16.30 dalla Basilica su… -