Obiettivo di Cts e governo: evitare una nuova Lombardia (Di sabato 10 ottobre 2020) Tamponi rapidi negli studi dei medici di base e dei pediatri di famiglia e riduzione, dai 21 attuali a un massimo di 5, degli indicatori che consentono di monitorare l'andamento dell'epidemia e dunque di programmare le risposte per fermare il contagio. Sarà incardinata su queste due questioni la riunione del Comitato tecnico scientifico fissata per domani su richiesta del ministro della Salute, Roberto Speranza, nella quale ministro ed esperti, alla luce della crescita esponenziale che si è registrata negli ultimi giorni nei numeri dei contagi e tenendo presenti anche quelli che saranno i dati del bollettino di oggi, valuteranno le scelte da compiere e le misure da mettere in campo per tentare di frenare la crescita della curva epidemica. La parola d'ordine è "velocità", il timore "che alcune regioni, soprattutto al Sud, ...

