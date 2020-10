Nuovo picco di contagi Covid in Olanda: 6504 contagi, molto peggio degli Stati Uniti (Di sabato 10 ottobre 2020) Loro sono circa 17 milioni di abitanti. L'Italia ha 60 milioni di abitanti. Il che significa che i dati andrebbero moltiplicati per 3,5: ossia circa 22.700. C'è stato il Nuovo record di casi in Olanda ... Leggi su globalist (Di sabato 10 ottobre 2020) Loro sono circa 17 milioni di abitanti. L'Italia ha 60 milioni di abitanti. Il che significa che i dati andrebbero moltiplicati per 3,5: ossia circa 22.700. C'è stato ilrecord di casi in...

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo picco Coronavirus Marche, nuovo picco di contagi: sono 86 oggi. 13 nel Maceratese Picchio News Coronavirus, 5.724 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, 29 decessi

Milano, 10 ott. (askanews) – Il Covid 19 continua a diffondersi con un nuovo picco in Italia. Oggi si contano 5.724 nuovi casi contro i 5.372 di ieri per un triste totale di 349.494. Gli attualmente ...

Coronavirus, picco di casi nei Paesi Bassi: oltre 6.500 in 24 ore

I Paesi Bassi registrano il picco nazionale di nuovi contagi da coronavirus, con 6.504 casi in 24 ore, superando per la prima volta la soglia dei 6mila. La zona più colpita è quella di ...

