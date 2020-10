Nuovo Dpcm, arrivano nuove restrizioni: cosa si potrà fare e cosa no? (Di sabato 10 ottobre 2020) In questi giorni il governo sta valutando se inserire nel Nuovo Dpcm che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte firmerà il prossimo 15 ottobre il divieto di assembramento impendendo ai cittadini di sostare davanti a bar e ristoranti. Con la curva epidemiologica che continua a crescere (ieri i nuovi casi, pur se a fronte di un numero molto alto di tamponi, 129.471, sono stati ben 5.372, il doppio rispetto al 6 ottobre) il governo sta pensando alle misure di contenimento dei contagi da Covid-19, in modo tale da evitare un Nuovo lockdown, visto e considerato che molto spesso si incontrano persone che non indossano le mascherine o mantengono il distanziamento. Prosegue il dialogo con i presidenti delle Regioni e da entrambe le parti c’è la volontà di muoversi insieme, perciò i provvedimenti restrittivi ... Leggi su sportface (Di sabato 10 ottobre 2020) In questi giorni il governo sta valutando se inserire nelche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte firmerà il prossimo 15 ottobre il divieto di assembramento impendendo ai cittadini di sostare davanti a bar e ristoranti. Con la curva epidemiologica che continua a crescere (ieri i nuovi casi, pur se a fronte di un numero molto alto di tamponi, 129.471, sono stati ben 5.372, il doppio rispetto al 6 ottobre) il governo sta pensando alle misure di contenimento dei contagi da Covid-19, in modo tale da evitare unlockdown, visto e considerato che molto spesso si incontrano persone che non indossano le mascherine o mantengono il distanziamento. Prosegue il dialogo con i presidenti delle Regioni e da entrambe le parti c’è la volontà di muoversi insieme, perciò i provvedimenti restrittivi ...

