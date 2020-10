Nuovo Dpcm, arriva la stretta: prove di lockdown dai locali alle scuole, dallo sport al lavoro (Di sabato 10 ottobre 2020) ROMA Si avvicina il giro di vite. In un vertice d?emergenza, una sorta di gabinetto di guerra contro la seconda ondata dell?epidemia che ieri ha fatto schizzare i nuovi contagi a quota... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 10 ottobre 2020) ROMA Si avvicina il giro di vite. In un vertice d?emergenza, una sorta di gabinetto di guerra contro la seconda ondata dell?epidemia che ieri ha fatto schizzare i nuovi contagi a quota...

Corriere : Covid, con il nuovo Dpcm sarà vietato sostare in piedi fuori da bar, ristoranti e locali - Corriere : Covid, Speranza convoca d'urgenza il Comitato tecnico scientifico - Corriere : Covid, verso il nuovo Dpcm: Speranza convoca d'urgenza il Comitato tecnico scientifico - infoitinterno : Nuovo Dpcm, il Governo verso la stretta sulla movida ma non solo - infoitinterno : Stretta su movida in arrivo, governo accelera: ipotesi anticipo nuovo dpcm anti Covid da lunedì -