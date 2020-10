Nuovo balzo dei contagi in Italia: oggi 5.724 casi con il record di tamponi (Di sabato 10 ottobre 2020) AGI - Ancora un balzo dell'epidemia di Covid in Italia. Oggi si registrano 5.724 nuovi casi contro i 5.372 di ieri per un totale di 349.494. E ennesimo record di tamponi, 133.084, circa 3.500 più di ieri. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. In lieve crescita anche i decessi, 29 oggi contro i 28 di ieri, e sono 36.140 dall'inizio dell'epidemia. Salgono i ricoveri: 250 in più in regime ordinario (4.336 totali) e 3 in più in terapia intensiva (sono 390 in tutto). Leggi su agi (Di sabato 10 ottobre 2020) AGI - Ancora undell'epidemia di Covid in. Oggi si registrano 5.724 nuovicontro i 5.372 di ieri per un totale di 349.494. E ennesimodi, 133.084, circa 3.500 più di ieri. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. In lieve crescita anche i decessi, 29 oggi contro i 28 di ieri, e sono 36.140 dall'inizio dell'epidemia. Salgono i ricoveri: 250 in più in regime ordinario (4.336 totali) e 3 in più in terapia intensiva (sono 390 in tutto).

