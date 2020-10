Nuove regole processi civili fino al 31 ottobre: quali sono? (Di sabato 10 ottobre 2020) Le udienze a distanza continueranno anche nei prossimi mesi: l’emergenza coronavirus ha infatti spinto all’utilizzo delle Nuove tecnologie per un periodo di tempo prolungato, a tutela della salute di chi lavora nel settore giustizia e di chi come cittadino è, a vario titolo, coinvolto in questioni giudiziarie. Facciamo allora il punto sulle regole dei processi civili fino al 31 ottobre, sulla scorta delle più recenti novità normative in merito. Se ti interessa saperne di più su quando cambiare avvocato e come farlo nei processi, e i costi, clicca qui.Segui Termometro Politico su Google News Si tratta di fatto di una estensione nel tempo delle misure introdotte in via sperimentale per lo svolgimento dei ... Leggi su termometropolitico (Di sabato 10 ottobre 2020) Le udienze a distanza continueranno anche nei prossimi mesi: l’emergenza coronavirus ha infatti spinto all’utilizzo delletecnologie per un periodo di tempo prolungato, a tutela della salute di chi lavora nel settore giustizia e di chi come cittadino è, a vario titolo, coinvolto in questioni giudiziarie. Facciamo allora il punto sulledeial 31, sulla scorta delle più recenti novità normative in merito. Se ti interessa saperne di più su quando cambiare avvocato e come farlo nei, e i costi, clicca qui.Segui Termometro Politico su Google News Si tratta di fatto di una estensione nel tempo delle misure introdotte in via sperimentale per lo svolgimento dei ...

ilpost : Da oggi la mascherina va indossata anche all'aperto, a meno che non siate completamente da soli. Ma in ufficio rest… - infoitinterno : Nuove regole sull'uso della mascherina - Foy84 : No, ma ditemi che le nuove regole sono normali eh. Piazza San Pietro. Vuota. Il vaticanista indossa la mascherina. #QuartoGrado - melania_ccc : RT @Informa_Press: ?Il calcio italiano riparte a porte aperte.? ?Quali sono le nuove regole da rispettare? Scopri di più QUI ?? https://t.co… - AlessiaKouaNzi : io che sento delle nuove regole Superlicenza: JURIIIIIIIII -

Ultime Notizie dalla rete : Nuove regole Mascherina, quarantena e tamponi, guida alle regole la Repubblica Mascherina, quarantena e tamponi, guida alle regole

Fino a quando il governo non deciderà di varare nuove misure restrittive per contenere i contagi in salita ci sono poche ma fondamentali regole da seguire. Eccole Quando è necessario avere con sé la ...

Lil Jolie e Ketama126 insieme creano il “Panico”

Lil Jolie, pseudonimo di Angela Ciancio, cresce come bambina ribelle, che infrange le regole. Si è fatta conoscere su Soundcloud ... trova la sintonia perfetta per dar vita ai suoi nuovi pezzi.

Fino a quando il governo non deciderà di varare nuove misure restrittive per contenere i contagi in salita ci sono poche ma fondamentali regole da seguire. Eccole Quando è necessario avere con sé la ...Lil Jolie, pseudonimo di Angela Ciancio, cresce come bambina ribelle, che infrange le regole. Si è fatta conoscere su Soundcloud ... trova la sintonia perfetta per dar vita ai suoi nuovi pezzi.