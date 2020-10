Notate nulla di strano in questa foto? Dettaglio da non credere, la propaganda governativa si spinge fino a questo | Guarda (Di sabato 10 ottobre 2020) Con l'emergenza coronavirus che è tornata a salire, nelle ultime settimane è partita una massiccia campagna di sponsorizzazione dell'app Immuni. La quale ha superato nelle scorse ore quota 8 milioni di download: molti ma non ancora abbastanza per essere realmente efficace, considerando che neanche il 15 per cento degli italiani ha deciso di avvalersi dell'app. Stamattina però è successo qualcosa di molto curioso sotto una foto pubblicata da Matteo Salvini, che è ritratto con il telefono in mano mentre scatta un selfie immerso nel verde. “L'incanto della montagna”, ha scritto il segretario della Lega ai suoi seguaci, ricevendo la risposta della pagina ufficiale di Immuni: “Hai appena scaricato l'app e stai controllando le notifiche? Ottima idea! Grazie per aiutarci a proteggere il Paese”. questo ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 ottobre 2020) Con l'emergenza coronavirus che è tornata a salire, nelle ultime settimane è partita una massiccia campagna di sponsorizzazione dell'app Immuni. La quale ha superato nelle scorse ore quota 8 milioni di download: molti ma non ancora abbastanza per essere realmente efficace, considerando che neanche il 15 per cento degli italiani ha deciso di avvalersi dell'app. Stamattina però è successo qualcosa di molto curioso sotto unapubblicata da Matteo Salvini, che è ritratto con il telefono in mano mentre scatta un selfie immerso nel verde. “L'incanto della montagna”, ha scritto il segretario della Lega ai suoi seguaci, ricevendo la risposta della pagina ufficiale di Immuni: “Hai appena scaricato l'app e stai controllando le notifiche? Ottima idea! Grazie per aiutarci a proteggere il Paese”....

Con l’emergenza coronavirus che è tornata a salire, nelle ultime settimane è partita una massiccia campagna di sponsorizzazione dell’app Immuni. La quale ha superato nelle scorse ore quota 8 milioni ...

