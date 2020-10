Norme anti-Covid | fermati 25 giovani senza mascherina | maxi multa per ognuno di loro

Leggi su newnotizie

(Di sabato 10 ottobre 2020) Le ultime nomenon guardano in faccia nessuno ed ilmancato rispetto può portare a pessanzioni. Come accaduto a 25 ragazziti dalla polizia Camminavano tra le strade della movidaalcun dispositivo di protezione, in giornate che definire delicate è riduttivo poichè caratterizzate da una preoccupante impennata dei contagi da Coronavirus. … L'articolo NewNotizie.it.