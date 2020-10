Non solo tampon tax, a Bologna “stop all’iva pure su pannoloni e pannolini” (Di sabato 10 ottobre 2020) BOLOGNA – Estendere la riduzione e il contenimento dei prezzi per gli assorbenti intimi femminili anche ai pannolini per i neonati e ai pannoloni per adulti, quelli usati per l’incontinenza. La proposta arriva sul tavolo del Consiglio comunale di Bologna, su suggerimento del consigliere centrista Gian Marco De Biase, intervenuto in commissione in occasione della trattazione dell’ordine del giorno che chiede di eliminare la cosidetta ‘Tampon Tax’, ossia la tassazione dell’Iva al 22% sugli assorbenti femminili. “Vorrei inserire nel testo dell’odg anche la possibilità di eliminare o, se non possibile, almeno di ridurre, l’Iva sui pannolini per neonati e sui pannoloni per adulti- dice De Biase- facendo un rapido calcolo si stima che l’Iva su questi prodotti incida annualmente dai 150 ai 200 euro e secondo me, anche in questo caso, è fuori da ogni logica apporre l’Iva su prodotti che sono essenziali per la popolazione”. La proposta del consigliere è accolta, sia dalla proponente del’odg, la dem Roberta Li Calzi, che da Emily Clancy (Coalizione civica), che invece ieri ha ‘invitato’ in Consiglio comunale due rappresentanti di Onde Rosa, associazione nazionale di ragazze tra i 14 e i 30 anni con l’obiettivo di raggiungere l’uguaglianza dei sessi. Uguaglianza che, secondo Carolina Faccini e Martina Gamella dell’associazione, si può raggiungere anche con l’eliminazione della tassa sugli assorbenti igienici, per la quale Onde Rosa ha già raggiunto 257.000 firme in tutta Italia con una petizione su change.org con lo slogan “Il ciclo non e’ un lusso”. Leggi su dire (Di sabato 10 ottobre 2020) BOLOGNA – Estendere la riduzione e il contenimento dei prezzi per gli assorbenti intimi femminili anche ai pannolini per i neonati e ai pannoloni per adulti, quelli usati per l’incontinenza. La proposta arriva sul tavolo del Consiglio comunale di Bologna, su suggerimento del consigliere centrista Gian Marco De Biase, intervenuto in commissione in occasione della trattazione dell’ordine del giorno che chiede di eliminare la cosidetta ‘Tampon Tax’, ossia la tassazione dell’Iva al 22% sugli assorbenti femminili. “Vorrei inserire nel testo dell’odg anche la possibilità di eliminare o, se non possibile, almeno di ridurre, l’Iva sui pannolini per neonati e sui pannoloni per adulti- dice De Biase- facendo un rapido calcolo si stima che l’Iva su questi prodotti incida annualmente dai 150 ai 200 euro e secondo me, anche in questo caso, è fuori da ogni logica apporre l’Iva su prodotti che sono essenziali per la popolazione”. La proposta del consigliere è accolta, sia dalla proponente del’odg, la dem Roberta Li Calzi, che da Emily Clancy (Coalizione civica), che invece ieri ha ‘invitato’ in Consiglio comunale due rappresentanti di Onde Rosa, associazione nazionale di ragazze tra i 14 e i 30 anni con l’obiettivo di raggiungere l’uguaglianza dei sessi. Uguaglianza che, secondo Carolina Faccini e Martina Gamella dell’associazione, si può raggiungere anche con l’eliminazione della tassa sugli assorbenti igienici, per la quale Onde Rosa ha già raggiunto 257.000 firme in tutta Italia con una petizione su change.org con lo slogan “Il ciclo non e’ un lusso”.

La polizia osserva a distanza distanza il piccolo sit-in, che ha avuto un momento di tensione quando due giovani sono stati allontanati da un anziano in gilet arancione ...

L’era dei beni comuni

Comune è il bene che non è escludibile ma è rivale nel consumo ed è tale che il vantaggio che ciascuno trae dal suo uso non è separabile da quello che altri pure traggono da esso. In altro modo, il be ...

La polizia osserva a distanza distanza il piccolo sit-in, che ha avuto un momento di tensione quando due giovani sono stati allontanati da un anziano in gilet arancione ...Comune è il bene che non è escludibile ma è rivale nel consumo ed è tale che il vantaggio che ciascuno trae dal suo uso non è separabile da quello che altri pure traggono da esso. In altro modo, il be ...