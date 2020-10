Nicklas Bendtner si racconta | “Una sera ho giocato mezzo milione Vorrei tanto poter tornare indietro”

Leggi su sportface

(Di sabato 10 ottobre 2020) “Unaero troppo ubriaco per sedermi a un tavolo. Ho sprecato 400.000 sterline (440.000 euro) in 90 minuti al casinò, soldi che non avevo, il mio conto era scoperto. Sarei andato in bancarotta senza un po’ di fortuna. Riesco, barcollando, ad arrivare in bagno, a versarmi dell’acqua in faccia. Cerco un bancomat e prendo altri 33.000 euro per continuare a giocare”. Queste le dichiarazioni di, attaccante danese che hain squadre come Arsenal, Juventus, Wolfsburg e Sunderland prima di farsi risucchiare dal gioco d’azzardo, dalla droga e dall’alcool e perdere tutto. Il 32enne che ora è senza squadra, nel 2018 fu escluso dalla chiamata della Danimarca per la Coppa del Mondo 2018: “Mi sentivo una merda, non smettevo mai di piangere – ha ...