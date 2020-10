Neymar supera Messi e Ronaldo | il contratto con Puma vale milioni di euro

(Di sabato 10 ottobre 2020) Il recente passaggio dida Nike aha fatto parecchio scalpore, soprattutto perché si tratta di un accordo che passerà alla storia per essere una delle sponsorizzazioni sportive individuali più pagate di sempre. Secondo quanto riportato da Forbes, la fine della collaborazione storica con Nike e il nuovoconfarà guadagnare aben 23di sterline all’anno (circa 25di).dice addio a Nike La collaborazione trae Nike inizia quando il calciatore ha solo 13 anni, con unche lo legava al gigante americano dell’abbigliamento sportivo per ben 11 anni. L’offerta di, ...

Ultime Notizie dalla rete : Neymar supera

Virgilio Sport

Il nome di Neymar da Silva Santos Junior - che ha vestito la maglia del Barcellona dal 2013 al 2017 - compare tra migliaia di altri in una lista di 'debitori' verso le finanze pubbliche spagnole, per ...Neymar , ex giocatore del Barcellona ora stella del Paris Saint-Germain , deve 34,6 milioni di euro al fisco spagnolo . Il calciatore ...