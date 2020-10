New Realities | Lenovo racconta come cambia il mondo grazie alle donne e alla tecnologia

Leggi su vanityfair

(Di sabato 10 ottobre 2020) 23 anni, nata a Foggia da padre ivoriano e madre italiana, una vita trascorsa tra i migranti e aiutando i migranti, Aisha Coulibaly ha creato un’alternativa concreta per tutti. Si chiama Mygrants: è una web app basata sul microlearning che gli fornisce informazioni e supporto sull’inserimento nel mondo del lavoro, sui percorsi di istruzione, le modalità per avviare un’impresa. Conta quasi 90mila utenti, finora è servita a trovare impiego a 1200 persone, dando loro un’opportunità e creando contemporaneamente ricchezza per le comunità che li hanno accolti. Un’idea che sta contribuendo a cambiare il mondo in meglio, e che ora tutti possiamo conoscere anche grazie a Lenovo, che la racconta in modo inedito in occasione dell’International Day of the Girl, l’11 ottobre.