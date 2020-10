"Nemmeno nel periodo peggiore". Crosetto e il dramma-virus: la prova, crolla tutto? (Di sabato 10 ottobre 2020) Guido Crosetto lancia l'allarme: "Non mi era successo, Nemmeno nel periodo peggiore, di avere così tanti positivi tra i conoscenti. Moltissime persone". Un cinguettio, quello del fondatore di Fratelli d'Italia ora imprenditore, che preoccupa. L'ammissione infatti è chiara: pare che la seconda ondata, almeno stando a quanto ha potuto verificare Crosetto, sia peggio della prima. Gli amici - come spiega poi - "sono bloccati a casa da giorni o settimane. Alcuni da oltre un mese. A casa. Senza alcun sintomo. Motivo per cui - conclude - mi chiedevo come sta procedendo la 'via svedese'". Ad accontentare il fu sottosegretario alla Difesa nel Governo Berlusconi, ci pensa un utente: "In Svezia hanno avuto più o meno gli stessi morti dell'Italia e più contagiati, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 ottobre 2020) Guidolancia l'allarme: "Non mi era successo,nel, di avere così tanti positivi tra i conoscenti. Moltissime persone". Un cinguettio, quello del fondatore di Fratelli d'Italia ora imprenditore, che preoccupa. L'ammissione infatti è chiara: pare che la seconda ondata, almeno stando a quanto ha potuto verificare, sia peggio della prima. Gli amici - come spiega poi - "sono bloccati a casa da giorni o settimane. Alcuni da oltre un mese. A casa. Senza alcun sintomo. Motivo per cui - conclude - mi chiedevo come sta procedendo la 'via svedese'". Ad accontentare il fu sottosegretario alla Difesa nel Governo Berlusconi, ci pensa un utente: "In Svezia hanno avuto più o meno gli stessi morti dell'Italia e più contagiati, ...

Guido Crosetto lancia l'allarme: "Non mi era successo, nemmeno nel periodo peggiore, di avere così tanti positivi tra i conoscenti. Moltissime persone". Un cinguettio, quello del fondatore di Fratelli ...

