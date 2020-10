Negazionisti in piazza. Gabrielli dà l’ok, ma “solo nel pieno rispetto delle regole” (Di sabato 10 ottobre 2020) Oggi i Negazionisti scenderanno in piazza per manifestare. Il Viminale: “Massimo rigore e fermezza assoluta“, se non verranno rispettati distanziamento ed uso delle mascherine, qualsiasi manifestazione verrà immediatamente sciolta. Intanto, Franco Gabrielli, capo della Polizia di Stato, ha emesso una circolare: tutte le manifestazioni pubbliche devono svolgersi in forma statica. La circolare è stata inviata a tutti i prefetti e questori. Se tali garanzie non verranno rispettate, saranno le forze dell’ordine ad intervenire, che imporranno il rispetto delle normative e, in casi estremi, potranno decidere di sciogliere la manifestazione. Luciana Lamorgese, Ministro dell’interno, ha chiesto il massimo rigore, in un periodo delicato come quello ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 10 ottobre 2020) Oggi iscenderanno inper manifestare. Il Viminale: “Massimo rigore e fermezza assoluta“, se non verranno rispettati distanziamento ed usomascherine, qualsiasi manifestazione verrà immediatamente sciolta. Intanto, Franco, capo della Polizia di Stato, ha emesso una circolare: tutte le manifestazioni pubbliche devono svolgersi in forma statica. La circolare è stata inviata a tutti i prefetti e questori. Se tali garanzie non verranno rispettate, saranno le forze dell’ordine ad intervenire, che imporranno ilnormative e, in casi estremi, potranno decidere di sciogliere la manifestazione. Luciana Lamorgese, Ministro dell’interno, ha chiesto il massimo rigore, in un periodo delicato come quello ...

