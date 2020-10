Negazionisti a Roma, manifestanti senza mascherina: un fermo e multe Tensioni in piazza (Di sabato 10 ottobre 2020) Da un lato la 'Marcia della liberazione', indetta dal 'Comitato liberiamo Italia', alla quale hanno partecipato circa duemila persone in piazza San Giovanni. Dall'altro, in piazza Bocca della Verità, ... Leggi su leggo (Di sabato 10 ottobre 2020) Da un lato la 'Marcia della liberazione', indetta dal 'Comitato liberiamo Italia', alla quale hanno partecipato circa duemila persone inSan Giovanni. Dall'altro, inBocca della Verità, ...

