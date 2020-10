NBA Finals 2020, Miami vince una gara-5 da antologia: prestazioni eroiche di Butler e LeBron (Di sabato 10 ottobre 2020) Una gara-5 da ricordare quella tra Miami Heat e Los Angeles Lakers, con la banda di Spoelstra che riesce a sopravvivere vincendo per 111-108. eroiche le prestazioni di Jimmy Butler (35 punti, 12 rimbalzi e 11 assist) e di LeBron James (40 punti, 15 su 21 dal campo e 6 su 9 dall’arco), accompagnate dai 28 punti di un sempre presente Anthony Davis. Finale thriller punto a punto: sotto di una lunghezza i gialloviola avrebbero anche nelle mani la tripla valevole il titolo, ma Danny Green non è stato all’altezza centrando pienamente il ferro. Markieff Morris perde l’ultimo pallone, con Tyler Herro che la chiude poi dalla lunetta. Si va quindi a gara-6, in programma nella notte tra sabato e domenica. GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA IL ... Leggi su sportface (Di sabato 10 ottobre 2020) Una-5 da ricordare quella traHeat e Los Angeles Lakers, con la banda di Spoelstra che riesce a sopravviverendo per 111-108.ledi Jimmy(35 punti, 12 rimbalzi e 11 assist) e diJames (40 punti, 15 su 21 dal campo e 6 su 9 dall’arco), accompagnate dai 28 punti di un sempre presente Anthony Davis. Finale thriller punto a punto: sotto di una lunghezza i gialloviola avrebbero anche nelle mani la tripla valevole il titolo, ma Danny Green non è stato all’altezza centrando pienamente il ferro. Markieff Morris perde l’ultimo pallone, con Tyler Herro che la chiude poi dalla lunetta. Si va quindi a-6, in programma nella notte tra sabato e domenica. GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA IL ...

