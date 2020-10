«Navi umanitarie, sono fermi politici. L’Italia chiede requisiti inesistenti» (Di sabato 10 ottobre 2020) La nave Alan Kurdi della Ong Sea-Eye è stata nuovamente sottoposta a un fermo amministrativo. È accaduto venerdì sera a Olbia. Si aggiunge alle altre Navi umanitarie bloccate: Sea-Watch 3, Sea-Watch 4 e Ocean Viking. Solo Open Arms finora è riuscita a superare i controlli. «È ovvio che sono ispezioni politicamente motivate», afferma Valentin Schatz, ricercatore associato presso l’Università di Amburgo e l’Istituto per la legge del mare e il diritto marittimo. Schatz è consulente di Sea-Eye e rivela un … Continua L'articolo «Navi umanitarie, sono fermi politici. L’Italia chiede requisiti inesistenti» ... Leggi su ilmanifesto (Di sabato 10 ottobre 2020) La nave Alan Kurdi della Ong Sea-Eye è stata nuovamente sottoposta a un fermo amministrativo. È accaduto venerdì sera a Olbia. Si aggiunge alle altrebloccate: Sea-Watch 3, Sea-Watch 4 e Ocean Viking. Solo Open Arms finora è riuscita a superare i controlli. «È ovvio cheispezioni politicamente motivate», afferma Valentin Schatz, ricercatore associato presso l’Università di Amburgo e l’Istituto per la legge del mare e il diritto marittimo. Schatz è consulente di Sea-Eye e rivela un … Continua L'articolo «. L’Italia» ...

AuroDisangelis : RT @SeaWatchItaly: Insieme ad altre otto organizzazioni umanitarie attive nei soccorsi in mare, condanniamo la continua criminalizzazione d… - alswolf : RT @SeaWatchItaly: Insieme ad altre otto organizzazioni umanitarie attive nei soccorsi in mare, condanniamo la continua criminalizzazione d… - giorgialinardi : RT @SeaWatchItaly: Insieme ad altre otto organizzazioni umanitarie attive nei soccorsi in mare, condanniamo la continua criminalizzazione d… - DavideBattin : RT @SeaWatchItaly: Insieme ad altre otto organizzazioni umanitarie attive nei soccorsi in mare, condanniamo la continua criminalizzazione d… - nonnachicca58 : RT @SeaWatchItaly: Insieme ad altre otto organizzazioni umanitarie attive nei soccorsi in mare, condanniamo la continua criminalizzazione d… -

Ultime Notizie dalla rete : Navi umanitarie Migranti, Books on Board: l'accoglienza sulle navi umanitarie inizia dai libri Redattore Sociale Migranti, padre Zanotelli: “Digiuno per norme più umane”

Padre Alex Zanotelli a nome del ‘Digiuno di giustizia in solidarietà coi migranti’ fa sapere che continua la protesta davanti ai palazzi del potere per politiche migratorie p ...

"Presi di notte e messi sulle navi". Ma la sinistra ora tace sui migranti

Migranti regolari sarebbero stati "deportati" sulle navi quarantena. Ma senza Salvini al Viminale i rossi restano muti ...

Padre Alex Zanotelli a nome del ‘Digiuno di giustizia in solidarietà coi migranti’ fa sapere che continua la protesta davanti ai palazzi del potere per politiche migratorie p ...Migranti regolari sarebbero stati "deportati" sulle navi quarantena. Ma senza Salvini al Viminale i rossi restano muti ...