Nations League, i risultati della serata: vincono Spagna e Germania

Si è conclusa la serata di Nations League con tante gare davvero interessanti: ecco i verdetti delle gare di questo turno Si è conclusa la serata di Nations League, cometizione europea per le selezioni nazionali. Vince la Germania sull'Ucraina (in gol Malinovskiy). La Spagna non brilla contro la Svizzera ma vince comunque con una ret di scarto. Due pareggi da registrare: quello 1-1 tra Far Oer e Lettonia e ad occhiali tra Andorra e Malta.

Ucraina-Germania 1-2
Spagna-Svizzera 1-0
Lussemburgo-Cipro 2-0
Montenegro-Azerbaigian 2-0
Isole Far Oer-Lettonia 1-1
Liechtenstein-Gibilterra 0-1
Andorra-Malta 0-0

Nations League: vince la Spagna, primi 3 punti per Germania

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - Spagna e Germania vincono gli incontri della terza giornata del gruppo 4 della Nations League A, battendo rispettivamente 1-0 la Svizzera e 2-1 l'Ucraina a Kiev. Gli ...

