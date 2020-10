Nations League 2020/2021, Spagna e Germania ok: battute Svizzera e Ucraina (Di sabato 10 ottobre 2020) Se qualcuno si aspettava sorprese, deve essere rimasto deluso. Perché la serata di Nations League ha fornito i verdetti più scontati che i pronostici potessero offrire: Spagna e Germania vincono e convincono senza particolari problemi. A farne le spese la Svizzera e l’Ucraina. Nel primo caso la selezione di Luis Enrique cambia volto ma non principio. E il pressing super offensivo delle Furie Rosse dopo pochi minuti tiene fede al nome inducendo al 14′ Xhaka all’errore che spalanca la via del gol a Oyarzabal che decide un match mai veramente in discussione nonostante il vantaggio di misura. Tutto facile anche per la Germania che al 20′ passa in vantaggio grazie ad un’azione costruita interamente da due difensori: Antonio Rudiger ... Leggi su sportface (Di sabato 10 ottobre 2020) Se qualcuno si aspettava sorprese, deve essere rimasto deluso. Perché la serata diha fornito i verdetti più scontati che i pronostici potessero offrire:vincono e convincono senza particolari problemi. A farne le spese lae l’. Nel primo caso la selezione di Luis Enrique cambia volto ma non principio. E il pressing super offensivo delle Furie Rosse dopo pochi minuti tiene fede al nome inducendo al 14′ Xhaka all’errore che spalanca la via del gol a Oyarzabal che decide un match mai veramente in discussione nonostante il vantaggio di misura. Tutto facile anche per lache al 20′ passa in vantaggio grazie ad un’azione costruita interamente da due difensori: Antonio Rudiger ...

ZZiliani : I sondaggi sono spesso condizionati dal tifo: ma qui il tifo non c’entrava. Chiedevo se la soppressione di amichevo… - ZZiliani : AVVISO ALLE MUMMIE. Cari Gravina (FIGC), Agnelli (ECA), Calcagno (vice Tommasi AIC), Ceferin (UEFA), che ne dite di… - paoloangeloRF : Nations League LIVE, tutti i risultati - Eurosport_IT : Ecco come Bonucci ha vissuto i giorni di Juve-Napoli ?????? #SerieA | #Bonucci - RSIsport : ????????? Svizzera sconfitta 1-0 in Spagna: un errore di Sommer condanna la Nazionale, ultima nel proprio gruppo di Nat… -

Ultime Notizie dalla rete : Nations League Nations League, i risultati - Ok Lussemburgo e Montenegro Goal.com Ecco il primo successo della Germania

Dopo i pareggi contro Spagna e Svizzera, la Germania ha trovato il primo successo in Nations League vincendo 2-1 a Kiev contro l'Ucraina. Andati in vantaggio grazie al gol confezionato da Rüdiger e ...

Nations League: alla Spagna basta Oyarzabal, 1-0 sulla Svizzera

Nel gruppo 4 della Lega A la Spagna piega 1-0 la Svizzera, ottenendo così il secondo successo in questa Nations League, che proietta le Furie Rosse sempre più al comando del proprio girone a quota 7 ...

Dopo i pareggi contro Spagna e Svizzera, la Germania ha trovato il primo successo in Nations League vincendo 2-1 a Kiev contro l'Ucraina. Andati in vantaggio grazie al gol confezionato da Rüdiger e ...Nel gruppo 4 della Lega A la Spagna piega 1-0 la Svizzera, ottenendo così il secondo successo in questa Nations League, che proietta le Furie Rosse sempre più al comando del proprio girone a quota 7 ...