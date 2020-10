Napoli, negativi i tamponi effettuati stamattina. Il comunicato (Di sabato 10 ottobre 2020) Il Napoli stamattina ha effettuato un’altra tornata di tamponi, dopo la positività di Elmas e Zielinski: ecco l’esito Il Napoli continua l’iter dopo le positività di Piotr Zielinski ed Elmas emerse nella scorsa settimana, prima della gara poi non disputata contro la Juventus. I tamponi di questa mattinata hanno dato esito negativo, come comunicato dalla società partenopea attraverso una nota pubblicata sull’account Twitter della squadra azzurra.. Napoli – «Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati stamattina ai componenti del gruppo squadra». Tutti negativi al Covid-19 i tamponi ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 ottobre 2020) Ilha effettuato un’altra tornata di, dopo la positività di Elmas e Zielinski: ecco l’esito Ilcontinua l’iter dopo le positività di Piotr Zielinski ed Elmas emerse nella scorsa settimana, prima della gara poi non disputata contro la Juventus. Idi questa mattinata hanno dato esito negativo, comedalla società partenopea attraverso una nota pubblicata sull’account Twitter della squadra azzurra..– «Tuttial Covid-19 iai componenti del gruppo squadra». Tuttial Covid-19 i...

SkyTG24 : Coronavirus Campania, #Napoli calcio: tutti negativi i tamponi dei giocatori. DIRETTA - capuanogio : Fortunatamente anche gli ultimi due tamponi nel gruppo squadra del #Napoli sono risultati negativi. Dunque, dopo… - Open_gol : Juve-Napoli, il club di De Laurentiis solo ora decide di isolare i negativi in hotel. Il Giudice sportivo prende te… - allgoalsnapoli : La SSC Napoli comunica sul proprio profilo Twitter i risultati degli ultimi test per il Coronavirus: 'Tutti negativ… - sportli26181512 : Napoli, nessun nuovo contagiato: tutti negativi i tamponi effettuati stamattina: Come riportato dal Napoli sui suoi… -