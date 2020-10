Napoli: fa il sierologico privatamente, ma il laboratorio non comunica la positività all’Asl (Di sabato 10 ottobre 2020) Sul Fatto Quotidiano la denuncia di un fotografo di moda napoletano. Riguarda una falla nei tamponi effettuati dai laboratori privati, autorizzati dal governatore De Luca nei giorni scorsi ad effettuare tamponi non più solo alle aziende ma anche ai privati cittadini. Il fotografo ha effettuato il sierologico presso un grande poliambulatorio napoletano. Il test è risultato positivo, ma il centro diagnostico non ha comunicato il referto, positivo, al medico di base. Racconta: “Siamo stati noi a comunicarlo al medico, che poi ci ha detto di fare un altro sierologico, un tampone rapido e uno molecolare. È emerso che il primo test era un falso positivo. Ma se fossimo stati meno responsabili avremmo potuto andare in giro come se nulla fosse, senza essere segnalati, a contagiare altre ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 10 ottobre 2020) Sul Fatto Quotidiano la denuncia di un fotografo di moda napoletano. Riguarda una falla nei tamponi effettuati dai laboratori privati, autorizzati dal governatore De Luca nei giorni scorsi ad effettuare tamponi non più solo alle aziende ma anche ai privati cittadini. Il fotografo ha effettuato ilpresso un grande poliambulatorio napoletano. Il test è risultato positivo, ma il centro diagnostico non hato il referto, positivo, al medico di base. Racconta: “Siamo stati noi arlo al medico, che poi ci ha detto di fare un altro, un tampone rapido e uno molecolare. È emerso che il primo test era un falso positivo. Ma se fossimo stati meno responsabili avremmo potuto andare in giro come se nulla fosse, senza essere segnalati, a contagiare altre ...

