Nagorno Karabakh, scattato il cessate il fuoco ma Armenia e Azerbaigian si accusano di violare la tregua dopo pochi minuti

Il cessate il fuoco nel Nagorno-Karabakh tra Armenia e Azerbaigian – dopo l'intesa mediata da Mosca – è scattato intorno alle 12 ora locale, ma dopo poco le forze armate dei due Paesi hanno cominciato ad accusarsi a vicenda di violare la tregua. Secondo quanto annunciato dal ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, Armenia e Azerbaigian si erano «anche impegnati ad avviare colloqui sostanziali con lo scopo di raggiungere una soluzione pacifica il prima possibile». Ma la tregua, cominciata alle 12, ha da subito dimostrato la diversità di intenti dei due Paesi. Secondo il ministero della Difesa armeno, le ...

ilpost : Armenia e Azerbaijan si sono accordati per una tregua in Nagorno-Karabakh - repubblica : Nagorno-Karabakh: intesa tra Armenia e Azerbaigian per trattare pace, scatta il cessate il fuoco - amnestyitalia : Azerbaigian-Armenia: usate bombe a grappolo nella città di Stepanakert, nel Nagorno-Karabakh. L'uso delle bombe a g… - RSInews : Nagorno-Karabakh, tregua fragile Armenia e Azerbaigian hanno già denunciato violazioni del cessate il fuoco in vigo… - nigno11 : RT @SpondaSudnews: Accordo per il cessate il fuoco nel Nagorno Karabakh subito violato dalle forze armate azere -