Nagorno-Karabakh, raggiunta intesa per il cessate il fuoco. Ma la guerra è davvero finita? (Di sabato 10 ottobre 2020) Roma, 10 ott – La mediazione russa è riuscita e ha messo fine, almeno per il momento, al conflitto in Nagorno-Karabakh. Dopo le consultazioni trilaterali a Mosca, tra i ministri degli Esteri di Armenia, Azerbaigian e Russia, nella notte è stato infatti trovato un accordo per il cessate il fuoco (già entrato in vigore) nella regione contesa. I governi di Baku ed Erevan hanno concordato di avviare "trattative sostanziali" per giungere "quanto prima" a una risoluzione pacifica della guerra. E' quanto riferito dal ministero degli Esteri russo, Sergei Lavrov, che ha annunciato l'intesa tra i due Paesi in seguito ai pesanti scontri che andavano avanti dal 27 settembre scorso. Lavrov, come riportato dall'agenzia Tass, ha ...

