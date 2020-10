Nagorno-Karabakh, Armenia-Azerbaijan trovano l’accordo per il cessate il fuoco, ma gli armeni accusano subito gli azeri: “Hanno violato la tregua” (Di sabato 10 ottobre 2020) armenia-Azerbaijan: accordo per il cessate il fuoco in Nagorno-Karabakh I governi di armenia e Azerbaijan hanno raggiunto un accordo per il cessate il fuoco in Nagorno-Karabakh anche se la tensione resta altissima. Alle 12 ore locali, le 10 in Italia, infatti, è entrato in vigore il cessate il fuoco umanitario in Nagorno-Karabakh, territorio conteso da armenia e Azerbaijan e teatro di una guerra dallo scorso 27 settembre, arrivato grazie alla mediazione russa, che prevede una sospensione delle ostilità allo scopo di ... Leggi su tpi (Di sabato 10 ottobre 2020): accordo per ililinI governi dihanno raggiunto un accordo per ililinanche se la tensione resta altissima. Alle 12 ore locali, le 10 in Italia, infatti, è entrato in vigore ililumanitario in, territorio conteso dae teatro di una guerra dallo scorso 27 settembre, arrivato grazie alla mediazione russa, che prevede una sospensione delle ostilità allo scopo di ...

