Movida senza mascherina | ragazzi fermati al Centro e al Vomero

(Di sabato 10 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La Campania è ancora la regione d’Italia con il maggior numero di positivi ma questo non scoraggia ragazze ea organizzare feste, a non mantenere distanze minime di sicurezza e a camminare in stradaindossare le mascherine. Per questo i controlli delle forze dell’ordine continuano incessanti e ieri sono state centinaia le persone controllate e alcune sanzionate. I carabinieri hanno multato 34 persone, sanzionato tre locali che non hanno rispettato gli orari di chiusura imposti dall’ordinanza del presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca. I militari dell’Arma hanno concentrato l’attenzione soprattutto alstorico, dove c’è maggiore densità abitativa e dove ci sono più luoghi per la ...