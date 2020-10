MotoGP GP Francia, Mir: “Le sensazioni non sono delle migliori, sono arrabbiato” (Di sabato 10 ottobre 2020) “sono arrabbiato perché le sensazioni non sono delle migliori. Non mi sento bene con l’anteriore, anche se venire qui in ottobre è difficile. Prendere mezzo secondo nel primo settore è tanto, non riesco a scaldare bene le gomme”. Lo ha detto Joan Mir ai microfoni di Sky Sport dopo essere stato eliminato nel Q1 del Gran Premio di Francia di MotoGP. Lo spagnolo partirà quattordicesimo nella griglia di partenza. Leggi su sportface (Di sabato 10 ottobre 2020) “arrabbiato perché lenon. Non mi sento bene con l’anteriore, anche se venire qui in ottobre è difficile. Prendere mezzo secondo nel primo settore è tanto, non riesco a scaldare bene le gomme”. Lo ha detto Joan Mir ai microfoni di Sky Sport dopo essere stato eliminato nel Q1 del Gran Premio didi. Lo spagnolo partirà quattordicesimo nella griglia di partenza.

