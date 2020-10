Mondiali Qatar 2022, qualificazioni sudamericane: Brasile a valanga, Zapata e Muriel trascinano la Colombia (Di sabato 10 ottobre 2020) Nessuna sorpresa nei due match validi per la prima giornata di qualificazioni sudamericane ai Mondiali Qatar 2022 andati in scena nella notte italiana di sabato 10 ottobre. Vittorie rotonde sia per il Brasile che per la Colombia, che non hanno avuto pietà nei confronti delle rispettive avversarie. La Selecao di Tite ha rifilato cinque reti alla Bolivia. A segno Marquinhos, Roberto Firmino con la doppietta, un’autorete e infine Coutinho. Tre punti all’esordio anche per la Colombia targata Atalanta. Tutti e tre i gol che hanno steso il Venezuela hanno portato infatti la firma di giocatori della Dea, Duvan Zapata e Luis Muriel, quest’ultimo autore di una doppietta. GLI HIGHLIGHTS DI ... Leggi su sportface (Di sabato 10 ottobre 2020) Nessuna sorpresa nei due match validi per la prima giornata diaiandati in scena nella notte italiana di sabato 10 ottobre. Vittorie rotonde sia per ilche per la, che non hanno avuto pietà nei confronti delle rispettive avversarie. La Selecao di Tite ha rifilato cinque reti alla Bolivia. A segno Marquinhos, Roberto Firmino con la doppietta, un’autorete e infine Coutinho. Tre punti all’esordio anche per latargata Atalanta. Tutti e tre i gol che hanno steso il Venezuela hanno portato infatti la firma di giocatori della Dea, Duvane Luis, quest’ultimo autore di una doppietta. GLI HIGHLIGHTS DI ...

