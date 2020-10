Mission: Impossible 7, Tom Cruise a Roma guida una vecchia Fiat 500 gialla (FOTO) (Di sabato 10 ottobre 2020) Durante le riprese di Mission: Impossible 7 a Roma, Tom Cruise è stato immortalato alla guida di una vecchia Fiat 500 gialla: ecco le FOTO. Le riprese di Mission: Impossible 7 proseguono a Roma e nelle scorse ore sono apparse sui social le FOTO che ritraggono Tom Cruise a bordo di una vecchia Fiat 500 gialla. Questa settimana le riprese di Mission: Impossible 7 sono ripartite da Roma e sono diverse le FOTO scattate a Tom Cruise mentre si muoveva a bordo di una Bmw M5 da 625 cavalli, affiancato dall'attrice Hayley ... Leggi su movieplayer (Di sabato 10 ottobre 2020) Durante le riprese di7 a, Tomè stato immortalato alladi una500: ecco le. Le riprese di7 proseguono ae nelle scorse ore sono apparse sui social leche ritraggono Toma bordo di una500. Questa settimana le riprese di7 sono ripartite dae sono diverse lescattate a Tommentre si muoveva a bordo di una Bmw M5 da 625 cavalli, affiancato dall'attrice Hayley ...

ilfoglio_it : [VIDEO] La 'mission impossible' di Tom Cruise nella Roma di Raggi. Partite le riprese del film, in piazza Margana l… - rep_roma : Roma, 'Mission Impossible 7' ciak con festa elegante a piazza Venezia e corse spericolate in moto ai Fori Imperiali… - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Roma, ciak, si gira: e 'Mission Impossible 7' blocca via Nazionale [aggiornamento delle 16:41] - ManueleCorradi : Essere furbi è una Mission Impossible. Pisello (Naso ) fuori dalle mutande (Mascherina) con assembramento... tutto… - natashacola1978 : RT @repubblica: Roma, ciak, si gira: e 'Mission Impossible 7' blocca via Nazionale [aggiornamento delle 16:41] -