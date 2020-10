«Mio figlio ha il Coronavirus, io e mia moglie abbiamo la febbre ma nessuno ci aiuta», la denuncia su Facebook di Ferruccio Sansa (Di sabato 10 ottobre 2020) «Vi promettono che tracciano i contatti dei malati. balle. Vi raccontano che useranno Immuni: fantascienza. Vi dicono che vi seguiranno mentre siete malati a casa: aspetta e spera». Inizia così il lungo post, pubblicato su Facebook, da Ferruccio Sansa, giornalista e politico ligure (candidato alla presidenza della Regione Liguria ma sconfitto da Giovanni Toti) che da giorni dichiara di vivere un vero e proprio incubo. Il figlio, di 15 anni, lunedì scorso è risultato positivo al Coronavirus: ha la febbre ma nessuno avrebbe provveduto – stando al suo racconto – al tracciamento dei contatti. Gli avrebbero chiesto soltanto il nome della scuola, ignorando invece il calcio, la palestra o gli scout che il minore frequenta da ... Leggi su open.online (Di sabato 10 ottobre 2020) «Vi promettono che tracciano i contatti dei malati. balle. Vi raccontano che useranno Immuni: fantascienza. Vi dicono che vi seguiranno mentre siete malati a casa: aspetta e spera». Inizia così il lungo post, pubblicato su, da, giornalista e politico ligure (candidato alla presidenza della Regione Liguria ma sconfitto da Giovanni Toti) che da giorni dichiara di vivere un vero e proprio incubo. Il, di 15 anni, lunedì scorso è risultato positivo al: ha lamaavrebbe provveduto – stando al suo racconto – al tracciamento dei contatti. Gli avrebbero chiesto soltanto il nome della scuola, ignorando invece il calcio, la palestra o gli scout che il minore frequenta da ...

IlContiAndrea : #GerryScotti “Mio figlio Edoardo, durante il lockdown, ha fatto con sua moglie quello che probabilmente hanno fatto… - repubblica : Oggi su Rep: ?? 'Vi racconto la storia di mio figlio Carlo, influencer di Dio' [dal nostro inviato PAOLO RODARI] - repubblica : 'Vi racconto la storia di mio figlio Carlo, influencer di Dio' - Martinagenti : comunque odio parlare con un ragazzo di figli, però se mi vieni a dire che non ti piace il nome Marco può anche fin… - IlGiannon : RT @valfurla: Un compagno di mio figlio è positivo (asintomatico). La classe è in quarantena. L'ats mi ha contattato per dirmi che mio figl… -

Ultime Notizie dalla rete : Mio figlio Stasera all'Alfieri la commedia degli equivoci "Il marito di mio figlio" La Nuova Provincia - Asti Patrizia Grosso ex moglie Gerry Scotti, c’è stato un tradimento?

Patrizia Grosso è l’ex moglie di Gerry Scotti; i due si sono sposati nel 1991 e l’anno successivo è nato il figlio Edoardo ... ho dovuto lasciare la mia casa” ha dichiarato il conduttore. A quanto ...

updated 12:37 PM UTC, Oct 9, 2020

Ma tanti amici mi hanno chiamato per avvisarmi che circolano molte minacce di morte per me e la mia famiglia. Mio figlio ha ricevuto pubblicamente minacce su Facebook e poi questa mattina ( ieri, ndr) ...

Patrizia Grosso è l’ex moglie di Gerry Scotti; i due si sono sposati nel 1991 e l’anno successivo è nato il figlio Edoardo ... ho dovuto lasciare la mia casa” ha dichiarato il conduttore. A quanto ...Ma tanti amici mi hanno chiamato per avvisarmi che circolano molte minacce di morte per me e la mia famiglia. Mio figlio ha ricevuto pubblicamente minacce su Facebook e poi questa mattina ( ieri, ndr) ...