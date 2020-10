Milly Carlucci, conoscete il marito? Ecco chi è il famoso ingegnere [FOTO] (Di sabato 10 ottobre 2020) Da oltre 30 anni è al fianco della conduttrice di Ballando con le Stelle: conosciamo meglio Angelo Donato, il marito di Milly Carlucci. Il marito di Milly Carlucci Milly Carlucci (leggi la biografia QUI)e Angelo Donati sono convolati a nozze il 21 aprile 1985 e dalla loro unione sono nati Angela Krystle e Patrick, oggi … L'articolo Milly Carlucci, conoscete il marito? Ecco chi è il famoso ingegnere FOTO proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 10 ottobre 2020) Da oltre 30 anni è al fianco della conduttrice di Ballando con le Stelle: conosciamo meglio Angelo Donato, ildi. Ildi(leggi la biografia QUI)e Angelo Donati sono convolati a nozze il 21 aprile 1985 e dalla loro unione sono nati Angela Krystle e Patrick, oggi … L'articoloilchi è ilproviene da www.meteoweek.com.

