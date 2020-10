Milly Carlucci avete mai visto la sua casa? L’appartamento che non ti aspetti

Leggi su chenews

(Di sabato 10 ottobre 2020)maladi? La signora del sabato sera è sempre chic ed elegante e la suarispecchia la sua personalità. attends Tiffany & Co. celebration of the opening of its new store in Rome at at Villa Aurelia on May 11, 2016 in Rome, Italy.Ladirispecchia esattamente la personalità dell’amata conduttrice che questa sera torna in Tv con una nuova puntata di Ballando con le stelle. La donna vive insieme al marito Angelo Donati in uno splendido appartamento a Roma. Qui sono cresciuti anche i loro due figli, Angelica e Patrick, oggi adulti hanno preso la loro strada e si sono creati un loro nido personale. Spesso ...