Milinkovic Savic Juventus | nuova idea di scambio per arrivare al serbo

(Di sabato 10 ottobre 2020)– Più volte dichiarato incedibile a meno di offerte sensazionali, il futuro di Sergejpotrebbe essere lontano dalla Capitale. La scorsa stagione ilsi è reso protagonista di giocate importanti, rispondendo presente nei match di cartello, quando la sua potenza fisica è emersa in tutta la sua esplosività: giganteggiando controed Inter, ha trascinato la mediana sia in fase di contenimento che in quella di realizzazione.con McKennie? E proprio i bianconeri si sarebbero messimente sulle tracce della forte mezzala laziale, ...

Il gioiello della Lazio finalmente incanta anche in Europa con la nazionale serba nei playoff per gli Europei: due prodezze in 10 minuti subentrando dalla panchina: «Non riesco a crederci». E in patri ...Una settimana da incorniciare per il Sergente. Sergej Milinkovic-Savic in grande spolvero, prima con la Lazio - sempre contro l'Inter, sua vittima ...