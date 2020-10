Milano, la protesta dei lavoratori dello spettacolo è impressionante: vestititi di nero portano 500 bauli vuoti in piazza Duomo (Di sabato 10 ottobre 2020) Sabato pomeriggio piazza Duomo a Milano si è riempita con cinquecento bauli vuoti portati dai lavoratori del mondo dello spettacolo. Vestiti a lutto, denunciano la crisi che sta vivendo il settore: “Non si tratta di sopravvivere o cambiare professione, è in discussione l’esistenza e il tessuto stesso dell’entertainment del nostro Paese”. L'articolo Milano, la protesta dei lavoratori dello spettacolo è impressionante: vestititi di nero portano 500 bauli vuoti in piazza Duomo proviene da Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 ottobre 2020) Sabato pomeriggiosi è riempita con cinquecentoportati daidel mondo. Vestiti a lutto, denunciano la crisi che sta vivendo il settore: “Non si tratta di sopravvivere o cambiare professione, è in discussione l’esistenza e il tessuto stesso dell’entertainment del nostro Paese”. L'articolo, ladeidi500inproviene da Il ...

