Milano, il turismo alberghiero è in ginocchio. L’imprenditore: “I dipendenti mi chiedono di licenziarli, così possono accedere agli aiuti” (Di sabato 10 ottobre 2020) “Sono i lavoratori che mi chiedono di licenziarli”. A Rocco Salamone, albergatore di Milano, costa caro ammettere quello che sta accadendo alla sua attività. Quaranta camere e tredici dipendenti, per un’attività che va avanti da oltre vent’anni. “Alcuni dei miei dipendenti sono con me dall’inizio, dire addio significa buttare esperienza e competenze: è come abbattere l’albergo”, spiega Salamone, che è presidente di Atr, associazione di albergatori di Città metropolitana di Milano legata a Confesercenti, che nell’ultimo rapporto sulla crisi legata al Covid parla di “colpo senza precedenti al lavoro autonomo, con gravi ripercussioni su quello dipendente”, con quattro attività su ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 ottobre 2020) “Sono i lavoratori che midi”. A Rocco Salamone, albergatore di, costa caro ammettere quello che sta accadendo alla sua attività. Quaranta camere e tredici, per un’attività che va avanti da oltre vent’anni. “Alcuni dei mieisono con me dall’inizio, dire addio significa buttare esperienza e competenze: è come abbattere l’albergo”, spiega Salamone, che è presidente di Atr, associazione di albergatori di Città metropolitana dilegata a Confesercenti, che nell’ultimo rapporto sulla crisi legata al Covid parla di “colpo senza precedenti al lavoro autonomo, con gravi ripercussioni su quello dipendente”, con quattro attività su ...

