Migranti | Dupont Lesvos Solidarity | “Il nuovo campo è peggio di quello di Moria”

(Di sabato 10 ottobre 2020) ROMA – “Il nuovo campo di Kara Tepe è anche peggio di Moria, le condizioni sono terribili”: a denunciarlo in un’intervista con l’agenzia Dire è Carmen Dupont, operatrice dell’ong Lesvos Solidarity, al lavoro con rifugiati e richiedenti asilo sull’isola greca di Lesbo. Le istituzioni europee, dopo la distruzione del vecchio campo, arrivato a ospitare 12.000 persone, avevano promesso che non ci sarebbe più stato un insediamento del genere. Invece, riferisce Dupont, “nella nuova tendopoli sono ammassate più di 7.500 persone“.

L'operatrice dell'ong al lavoro con rifugiati e richiedenti asilo sull'isola greca denuncia "condizioni terribili". E intanto il governo ellenico annuncia la chiusura di due centri più piccoli ...Erano strutture piccole, dalla gestione umana, in cui i migranti si sentivano protetti. Ora il governo greco vuole sgombrarle per trasferire tutti in un maxi-centro. Nessuno degli ospiti sa dove andrà ...