Microsoft amplia ulteriormente la flessibiltà sul lavoro da casa. Nuove linee guida: sostenere stili di lavoro individuali (Di sabato 10 ottobre 2020) Microsoft ha ulteriormente ampliato la flessibilità sul lavoro da casa e da remoto a favore dei dipendenti, con Nuove linee guida volte a garantire il lavoro in sicurezza mentre prosegue l'emergenza pandemica. Di fatto, sulle posizioni in cui è possibile operare con queste modalità, significherà anche offrire su base permanente, con il consenso dei manager responsabili, il lavoro da casa. Significherà anche poter lavorare dall'estero per coloro che hanno la famiglia di origine in un altro Paese, rispetto all'attuale sede lavorativa. Le linee guida sono state annunciate sul blog ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 10 ottobre 2020)hato la flessibilità suldae da remoto a favore dei dipendenti, convolte a garantire ilin sicurezza mentre prosegue l'emergenza pandemica. Di fatto, sulle posizioni in cui è possibile operare con queste modalità, significherà anche offrire su base permanente, con il consenso dei manager responsabili, ilda. Significherà anche poter lavorare dall'estero per coloro che hanno la famiglia di origine in un altro Paese, rispetto all'attuale sede lavorativa. Lesono state annunciate sul blog ...

